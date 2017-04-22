أعلنت الرئاسة المصرية أمس (الجمعة)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور المملكة غداً (الأحد)؛ للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة الرياض.
وبيّنت الرئاسة المصرية أن أجندة الزيارة تضم عقد قمة سعودية مصرية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير كان قد أعلن خلال القمة العربية التي أقيمت الشهر الماضي في الأردن، أن خادم الحرمين وجه الدعوة إلى الرئيس المصري لزيارة المملكة للاجتماع معه، وأن الأخير قبل هذه الدعوة بالفعل.وفق “أخبار 24”.
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