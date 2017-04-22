في اجتماع اعضاء مجلس ادارة الجمعية الخيرية لداء السكري (سكر) يوم الثلاثاء 21/7/1438 برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعيةالاستاذ / احمد التويجري وبحضور جميع الاعضاء تم ترشيح الدكتور /محمد بن سليمان الطالب مدير تنفيذيا للجمعية بأجماع اعضاء مجلس الادارة
وجمعية سكر جمعية ناشئة تم تأسيسها بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية لتقدم العون والدعم والجهد سعياً للمساهمة بالتوعية بمرض السكر وتهدف إلى التعريف بالمرض والوقاية وطرق العلاج الحديث إلى جانب تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل واقامة معارض توعوية تثقيفية وحملات الكترونية تهدف إلى توعية وتدريب المصابين بداء السكري وخاصة الأطفال المصابين بالسكري وذويهم ورفع معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم وتفهم مرضهم والسيطرة عليه
تجدر الاشارة الى ان الجمعية سوف تقيم خلال الايام القادمة برنامج رياضي جماعي ( فعالية المشي ) بمشاركة ثانوية العبودي بمدينة بريدة يشترك فيه جميع اعضاء الادارة و هيئة التدريس والطلاب واولياء الامور وستكون هذه الفعالية برعاية رجل الاعمال الاستاذ/ صالح محمد الخويلد
وتجدر الاشارة الى ان الجمعية قررت البدأ بعمل دراسة عن واقع مرض السكر بمنطقة القصيم وقد تكفل رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ احمد التويجري بألاعباء المالية لهذا البحث العلمي
.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج