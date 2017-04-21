أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم الجمعة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، بينهم 7 مواطنين، أقدموا على ارتكاب 59 عملية سرقة تحت تهديد السلاح.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة أنه تم وضع خطط أمنية لكشف متورطين في قضايا سرقة مركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات شخصية واستيقاف المارة والدخول على العاملين في المحال التجارية وسرقة أموالهم ومقتنياتهم تحت تهديد السلاح ثم الهرب على متن تلك السيارات المسروقة، فضلا عن سرقة عدد من المنازل.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بوضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة، وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين وفي الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة، ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من عشرة أشخاص بالوقوف خلف عدد تلك الجرائم.
وأبان المتحدث الرسمي أن الجهود الميدانية أسفرت عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة (سبعة سعوديين وثلاثة نازحين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب تسع وخمسين عملية سرقة، منها ست وثلاثون عملية سرقة مركبات صغيرة ونقل، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد مراكز الشرط شرق العاصمة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج