نجح مكتب العمل بمنطقة الرياض في التوصل وضبط وافدين، ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يتحديان قرار توطين قطاع الاتصالات، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لترحيلهما.
وكان مكتب العمل قد وجه بمتابعة ورصد مقطع الفيديو، الذي صوره الوافدان في أحد محلات سوق الاتصالات بحراج ابن قاسم في الرياض.
وبعد التعرف على هوية الوافدين وموقع عملهما، نفذت فرق الضبط الميداني بمكتب عمل الرياض حملة تفتيشية على منطقة حراج قاسم، ونجحت في القبض على الوافدَين، كما أفرزت الحملة على ضبط 6 مخالفين آخرين.
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