أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أول من أمس الأربعاء، قراراً بضم 5 إدارات تشترك في إحالة المريض وعلاجه فورا في إدارة واحدة، بهدف منع تداخل الأدوار بين هذه الإدارات.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”مكة”، أن الأقسام والإدارات التي دُمجت جميعها مرتبطة بنائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع.
وأضافت المصادر أن الإدارات التي شُملت بقرار الضم هي الإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج، برنامج إحالتي، برنامج إدارة الأسرة، قسما الإخلاء الطبي الخاص بإحالات المرضى للخارج، قسم أهلية العلاج بالإدارة العامة للمستشفيات.
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