قالت غرفة الشرقية إن حديث وزير المالية محمد الجدعان حول نظام الإفلاس الذي تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام اجتزئ من سياقه، وتم تناوله بطريقة غير صحيحة.
وأضافت أن حديث الوزير خلال اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة مؤخراً، جاء رداً على استفسار عن حالة محددة، خاصة بأحد المشاركين في اللقاء.
وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت للوزير القول بأن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد يتعرضون لخسائر بسبب إجراءات الوضع الاقتصادي بشكل عام٬ ولكن ليس بسبب الحكومة، وأن الإفلاس ليس عيباً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج