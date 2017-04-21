وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع إحدى الجمعيات لتوفير وحدات سكنية للأسر المنتجة وأسر الضمان القادرة على دفع أقساط رمزية شهرياً.
وقال مستشار الوزير والمشرف على “حساب المواطن” ماجد العصيمي إن الوزارة وقعت مع جمعية بنيان لبناء وحدات سكنية، وسيتم بناء الدفعة الأولى للأسر المنتجة بمدينة عرعر.
وكشف خلال زيارة قام بها يوم أمس الأول لفرع الوزارة بعرعر عن وجود مشروع ضخم بالتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية للأسر المنتجة وأسر الضمان الاجتماعي، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الرياض” أن الوزارة تعمل حالياً على 59 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني وستظهر نتائجها قريباً.
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