أنقذ رجال الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مهرب هيروين من الموت المحقق، بعد أن كادت كبسولات الهيروين تنفجر داخل أحشائة.
وأوضح مدير عام الجمرك بندر الرحيلي، أنه أثناء قيام المراقب الجمركي بإنهاء إجراءات المسافرين، تم الاشتباه في أحد المحرمين القادمين من إحدى الدول الآسيوية، مشيراً إلى أنه أُحيل لأجهزة الكشف بالأشعة السينية، واتضح وجود 40 كبسولة داخل أحشائة.
وأشار إلى أنهم أخضعوا المُهرب للكشف الطبي وللتأكد من خروج الكبسولات، إلا أن الطبيب المناوب طلب تحويله عاجلاً إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له لصعوبة حالته الصحية، وبعد إتمام الإجراءات تم استخراج عدد 40 كبسولة من أحشاء المُهرب.
وأبان أنه بعد فتح الكبسولات اتضح أنها تحتوي على كمية بلغت قرابة النصف كيلو جرام من الهيروين المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.وفق “أخبار 24”.
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