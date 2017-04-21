أرجعت المؤسسة العامة للتقاعد العجز في حساباتها التقاعدية المدنية والعسكرية لعدة عوامل من بينها زيادة المعاشات، والشروط الميسرة للتقاعد المبكر، وعدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع، إضافة لارتفاع متوسط الأعمار.
وقالت المؤسسة إن من ضمن الأسباب التي أدت للعجز، تعديل سلم الرواتب والتحفيز على التقاعد المبكر، وعدم مراعاة الكلفة المترتبة على حسابات التقاعد، وسن الدخول للعمل.
وأبانت في تقريرها السنوي أمام مجلس الشورى أن عدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز الصحي من العوامل التي أدت للعجز.
وطالبت المؤسسة بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، وتعويض الحسابين بشكل سنوي عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع، إلى جانب رفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري.
وقد حدد المجلس جلسته ليوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تقرير “التقاعد” والمقترحات التي وردت فيه، على ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس.وفق “أخبار 24”.
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