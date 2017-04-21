شرّف صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة لمنزل عميد اسرة ال غنيم الشيخ عبدالعزيز بن غنيم في خلال زيارة سموه محافظة الدلم.
وكان في استقباله الشيخ عبدالعزيز بن غنيم والمستشار الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم وابناء الشيخ عبدالعزيز الاستاذ تركي والاستاذ سعود والمقدم يزيد والاستاذ محمد وعدد من أبناء الاسرة و أعيان المحافظة .
وقدم الشيخ ابن غنيم شكره وتقدير لسمو الأمير لتلبيته الدعوةَ، وتشريفه منزلَهم، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
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