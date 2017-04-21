افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الخميس مهرجان ” تراث وموروث” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح بالخرج ، كان في استقباله مدير السياحة والتراث الوطني بالخرج الأستاذ حسين بن عبدالهادي القحطاني ، وأمين الغرفة التجارية بالخرج المهندس منصور العماج وعدد من مسئولي الدوائر الحكومية واللجنة المنظمة للمهرجان ،واستمع لشرح مفصل عن أركان المهرجان والفعاليات المصاحبة من مدير مكتب السياحة بالخرج الأستاذ حسين القحطاني ، الذي قدم هدية تذكارية بهذه المناسبة ، وقد ابدى سموه اعجابه بما شاهده وشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على اهتمامه بكل ما يدعم السياحة في مناطق المملكة .
تجدر الإشارة أن فعاليات مهرجان ” تراث وموروث ” انطلقت مساء أمس بحضور كبير من الزوار و بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية ، وشركات القطاع الخاص ، بهدف تحقيق أهداف معرفية وثقافية وسياحية ، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والاجتماعية والترفيهية المختلفة .
يشتمل المهرجان على العديد من البرامج والفعاليات التراثية والترويحية المختلفة، ويضم خيمة لاستقبال الوفود والزوار ،كما يشتمل برنامج الفعاليات على العديد من العروض الفلكلورية بمشاركة فرق الفنون الشعبية ، وعروض الألعاب الشعبية ، وعروض السيارات التراثية ، والحرف والصناعات التقليدية ، ومكتبة للصور الفوتغرافية ، ومشاركة الأسر المنتجة التي ستعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات والشعبية ، بجانب فعاليات مسرح الطفل ، وتنظيم رحلات الباص السياحي لبعض معالم الخرج السياحية والتاريخية ، وغيرها من الفعاليات والأنشطة التراثية التي تُعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج.
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