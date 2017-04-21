افتتح أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر التوسعة والتطوير الجديد ببرج المياه بالخرج وساحة شهداء الوطن بمحافظة الخرج ، ضمن الزيارة الميمونة للمحافظة ، وذلك بحضور محافظ الخرج الأستاذ شبيلي آل مجدوع ، ورئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري .
أزاح سموه الستار معلنا الافتتاح كما اطلع سموه على النافورة الراقصة التي تتراقص بألحان ومعزوفات وطنية ، معبرة عن الحب للوطن ومتذكرة كل هؤلائك الأبطال الذي صبغوا أرض ارض الوطن بدمائهم .
أوضح البكيري لسمو أمير الرياض أن الوقت القياسي التي نفذ فيه المشروع والذي وضع سموه حجر الأساس قبل عام تقريبا ، ماكان ليتأتى لولا دعم سموه ودعم معالي وزير البلديات ، وحرص البلدية على هذين المعلمين الهامين للمحافظة والوطن ألا وهما برج المياه وساحة الشهداء .
صعد سموه البرج وطلع من الأعلى على الشكل النهائي والتحفة الفنية النادرة ، مبديا سموه اعجابه بذلك بكلمات أدهشت الحضور ، وغير مستغربة على من سموه .
قدم الفنان يوسف بن محمد بن قيس لوحة وطنية من رسمه حملت صورا للملوك والقيادة الحكيمة .
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