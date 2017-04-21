أمير
#الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر يشيد بشراكات #تعليم_الخرج المجتمعيه وحرصه على تفعيل مكتب وفاء لخدمة أبناء الشهداء .
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أمير الرياض يشيد بشراكات تعليم الخرج
أمير الرياض يشيد بشراكات تعليم الخرج
الخرج اليوم - محمود سليمان :
أمير
أمير
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