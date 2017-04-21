شاركت فرق المجاهدين في زيارة امير منطقة الرياض لمحافظة الخرج باشراف مباشر من رئيس القطاع الجنوبي الاستاذ سعد بن سعود السبيعي ومساعده ماجد السيف ومراقب مراكز الخرج نغيمش الحقباني . وذلك ضمن الزيارة الميمونة لمحافظة الخرج والتي كانت أمس الخميس 23/7/1438هـ .
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فرق المجاهدين تشارك في زيارة امير منطقة الرياض لمحافظة الخرج
ضمن الفرق المنية المشاركة بالزيارة
فرق المجاهدين تشارك في زيارة امير منطقة الرياض لمحافظة الخرج
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