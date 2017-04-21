اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على جهود جمعية ذوي الإعاقة الخيرية جذا بمحافظة الخرج بحضور محافظ الخرج الأستاذ : شبلي بن مجدوع القرني وقد أبدى سموه سعاته بما شاهده من جهود كبيرة مقدمه خلال شرح رئيس مجلس إدارة جمعية جذا الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى لسموه ماتقدمه الجمعية من برامج وأنشطة وفعاليات .
حضر أعضاء من مجلس إدارة جمعية جذا وهم الأستاذ : تركي العتي والأستاذ : بندر بن سالم العنزي والأستاذ: بندر بن سعود اليحيى والأستاذ: ماجد بن عبدالعزيز حمدي والأستاذ : راشد بن عبدالرحمن الهديب ، وقد تسلم سموه إهداء من جمعية جذا يحوي مطبوعات جذا التوعوية
وقد ثمن سموه جهود جمعية جذا متمنياً للجمعية مزيداً من التقدم والعطاء .
ومن جهة أخرى دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مركز جذا لذوي الإعاقة وهو من أنشطة جمعية ذوي الإعاقة بمحافظة الخرج بحضور محافظ الخرج الأستاذ : شبلي بن مجدوع القرني وقد أبدى سموه سعاته بدور المركز مع الأطفال ذوي الإعاقة من جهود
كما شرح رئيس مجلس إدارة جمعية جذا الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى لسموه مايقدمه المركز من دور لذوي الإعاقة من سن سنتين إلى عشر سنوات ودوره في التأهيل والتشخيص والتدريب والتعليم كان ذلك بحضور أعضاء من مجلس إدارة جمعية جذا وهم الأستاذ : تركي العتي والأستاذ : بندر بن سالم العنزي والأستاذ: بندر بن سعود اليحيى والأستاذ: ماجد بن عبدالعزيز حمدي والأستاذ : راشد بن عبدالرحمن الهديب
فيما شرف بعض أطفال المركز بلفتة حانية من سموه خلال سلامهم عليه
وقد أبدى سموه سعادته بمركز جذا لذوي الإعاقة متمنياً للمركز تقديم ماهو مأمول منه لأبناء المحافظة والدارسين فيه .
كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض موقع جمعية ذوي الإعاقة جذا بمحافظة الخرج jatha.sa
بحضور محافظ الخرج الأستاذ : شبلي بن مجدوع القرني
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