افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الخميس الموافق 23 / 7 / 1438 هـ مستشفى الصحة النفسية الواقع في حي الرويضة غرب الخرج ومستشفى النساء والولادة والأطفال وسط الخرج بطريق الملك عبدالله .
قصّ شريط الافتتاح بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة واطلعا عن شرح موجز عن ما يحيويه المستشفيين ، والخدمات التي تقدم للمواطنين والمرضى من خلالهما .
كما وقعت وزارة الصحة وجامعة سطام اتفاقية شراكة وقعها معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي .
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