قدم عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، تهنئته للأمير نواف بن سعد ولنادي الهلال وجماهيره بمناسبة تحقيق دوري جميل للمحترفين لعام 2017.
وكافأ الأمير الوليد نادي الهلال بمناسبة حصوله على دوري “جميل” للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بمبلغ مالي قدره مليونا ريال.
يشار إلى أن نادي الهلال قد حسم بطولة دوري “جميل” لعام 2017 بعد فوزه مساء امس الخميس على نظيره الشباب في الجولة الـ 24 وحصوله على النقطة 60.وفق “أخبار 24”.
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