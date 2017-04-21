أكد مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي السابق، الانجليزي هاورد ويب، أن القرار الذي اتخده مارك كلارتينبرغ، بالموافقة على تعينه مديراً لدائرة التحكيم بالاتحاد السعودي كان خاطئاً ومفاجى بالنسبة له، وذلك في في مقابلة خاصة مع شبكة ( espn ) العالمية.
وعلق ويب أنه متعجب للغاية من قرار مواطنه كلاتينبرج صاحب الـ 42 عام ، من تولي منصبة في لجنة الحكام بالإتحاد السعودي لكرة القدم ، موضحاً أن هذا القرار سوف يؤثر عليه في استعداده لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018 ، واكد في الوقت نفسه ان كلاتينبرج من ضمن أفضل الحكام في العالم ، وقراره مغادرته إلى السعودية كان بمثابة الصدمة والدهشة .
واضاف ويب خلال المقابلة التي نشرتها صحيفة الميرور العالمية، أنه لا يعلم كيفية إتخاذ كلاتينبرج قراره بالذهاب إلى السعودية ، في منتصف موسم ، وان هذا الاختيار وقد يؤثر على حظوظه في حضور نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي ربما تكون الاخيرة له.
وتمنى هاورد ويب التوفيق لمواطنه في مهمتة الجديدة في المملكة العربية السعودية في نهاية المقابلة، ووالجدير بالذكر أن مارك كلاتينبرج تولي منصب مدير دائرة التحكيم في الإتحاد السعودي في فبراير الماضي، وقد أدار نهائي كأس أمم أوروبا 2016 بين فرنسا والبرتغال والذي انتهى بفوز البرتغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وأدار أيضاً نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد والذي انتهى بفوز ريال مدريد بركلات الترجيح ينتيجة 5-3، واخر مباراة قادها في السعودية كانت بينا الهلال ومضيفه الشباب والتي حسم من خلالها لقب الدوري لمصلحة الزعيم بفوزه بهدفين لهدف.وفق “النادى”.
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