أصدرت سفارة المملكة لدى فرنسا عدة تحذيرات إلى المواطنين المقيمين في باريس، عقب حادث إطلاق النار الذي شهدته منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية مساء أمس (الخميس) وقتل فيه شرطي، داعيةً إياهم إلى التواصل مع السفارة عند الحاجة.
ونصحت السفارة في عدة تدوينات عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، المواطنين السعوديين بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه؛ نظراً لوجود اشتباه أمني، منوهةً إلى إغلاق السلطات الفرنسية عدداً من محطات المترو إلى حين الانتهاء من الإجراءات الأمنية، موصيةً إياهم بتوخي الحيطة والحذر.وفق “أخبار 24”.
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