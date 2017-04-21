تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو من استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لولي العهد الأمير محمد بن نايف.
ووثق المقطع ترحيب الرئيس التونسي بولي العهد، وقوله إنه دائماً ما يذكره بوالده الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن نايف للجمهورية التونسية مطلع شهر أبريل الجاري لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ34 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج