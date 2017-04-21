تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ أحد الجناة عملية سرقة محل تموينات في حي المنتزهات بمدينة جدة، فيما أكدت الشرطة القبض عليه وعلى شركائه.
وأظهر المقطع المأخوذ من تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحل اقتحام أحد الجناة للمحل بعد كسر القفل عند الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد الماضي كما تشير معلومات الكاميرا، وسرقته لبعض محتويات المحل، بما فيها ألواح “شوكولاتة” و”بسكويت” في إحدى الثلاجات، وإتلافه للشاشة المرتبطة بكاميرات المراقبة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، امس (الخميس)، أن مركز شرطة المنتزهات بمحافظة جدة ألقى القبض على شخصين متهمين بتنفيذ عملية السرقة، وحدد هوية ثالث تمهيداً للإطاحة به.
وأوضح القرشي أن الجناة سرقوا مبالغ مالية وبطاقات شحن، لافتاً إلى أن عملية القبض على اثنين منهم جاءت بعد تشكيل الشرطة لفريق بحث وتحرٍ تمكن من تحديد هوية الجناة الثلاثة الذين ارتكبوا الجريمة.
وفق “أخبار 24”.
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