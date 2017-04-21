قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الخميس)، إن الوزارة ستشرع قريباً في توطين قطاع النقل بالكامل، بعد توطين قطاعي الاتصالات ومحلات التجزئة في المجمعات التجارية.
وأكد أبا الخيل، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “ياهلا” بقناة “روتانا خليجية”، أن الوزارة ستعلن الأسبوع القادم تفاصيل إجراءات توطين قطاع النقل.
يُذكر أن وزارة العمل قامت بإعلان توطين قطاع الاتصالات في عهد الوزير السابق مفرج الحقباني، فيما أعلنت توطين قطاع محلات التجزئة في المجمعات التجارية يوم أمس.وفق “أخبار 24”.
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