توج الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال بدوري “جميل” للمحترفين مساء اليوم (الخميس) إثر فوزه على الشباب بهدفين لهدف في الجولة الـ 24.
وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما على الشباب بهدفين أحرزهما المحترف السوري عمر خربين في د.13 وليوناردو في د.35، واحرز هدف الشباب عبدالمجيد الصليهم في د.31، وفي الشوط الثاني حافظ الهلال على تقدمه ليحسم بطولة الدوري قبل نهايتها بجولتين.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 60، مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب 49 نقطة بـ 11 نقطة كاملة، ليتوج ببطولة الدوري.
وفق “أخبار 24”.
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