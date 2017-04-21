أكد الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة الاسكان، أحمد مندورة، أن 4 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ مشروع “إسكان الرياض” الواقع شمال غرب مطار الملك خالد الدولي، لبناء الوحدات السكنية للمستفيدين ممن صدرت لهم الموافقة من الوزارة.
وقال على هامش لقائه مع وسائل الإعلام أمس الاربعاء في مشروع الرياض السكني: “إن جنسيات الشركات العالمية التي تعمل على تنفيذ مشاريعها الإسكانية على أرض الوزارة أمريكية، وبريطانية، وكويتية، وبحرينية” وفقا لـ “الاقتصادية”.
وأضاف أن برامج وزارة الإسكان استُحدثت في سبيل تحفيز القطاع الخاص على إنتاج الوحدات السكنية في النطاق السعري المناسب للمستفيدين، مشيراً إلى أن 70 % من المواطنين قوتهم الشرائية للوحدات السكنية تتراوح بين 250 و750 ألفا.
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