قالت مصادر إن أحد الموظفين العاملين في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة منذ ثلاثين عاماً هدد بإحراق نفسه أمام بوابة المصنع بعد تغيير إدارة المصنع لموقع عمله.
وأفادت المصادر، بحسب “سبق”، بأن الموظف يعمل ضمن فريق حياكة حزام الكعبة المشرفة، وقررت إدارة المصنع تغيير مكان عمله، ما أثار غضبه واعتراضه، وأطلق تهديده بحرق نفسه، وكاد أن ينفذه، لولا تدخل زملائه.
وأضافت أن الموظف اشتكى من تغيير مكان عمله للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الذي أحال الشكوى إلى مدير المصنع، ما دفع المدير إلى إقصائه من العمل وعزله في مكتب منفرد بعيدا عن مهامه.
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