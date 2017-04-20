أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تتابع عن كثب قضية تكدس موقوفين بأحد عنابر إدارة مرور الرياض، وهو ما وثقه مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية ستقوم اليوم (الخميس) بزيارة إلى توقيف إدارة مرور الرياض؛ لتفقّد أحوال الموقوفين.
وكان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، قد أصدر توضيحا حول المقطع المتداول، بأنه تم تصويره إبان الحملة المرورية التي نفّذها المرور في مدينة الرياض.
وفسر هذا التكدس بوجود عطل في تكييف أحد عنابر التوقيف الرئيسية؛ الأمر الذي اضطر المسؤولين لنقلهم لإحدى الصالات الأخرى التي يوجد بها مخالفون آخرون، وهو ما تسبب في زيادة عددهم، مشيرا إلى أنه تم إصلاح عطل التكييف وإنهاء إجراءات البعض وتطبيق النظام بحقهم.
وفق “أخبار 24”.
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