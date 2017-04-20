استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة اليوم جثمان الشاب «بكر باسم خوجة» قادما من القاهرة، الذي توفي نتيجة سقوطه من الطاب الـ16 بأحد الفنادق الشهيرة في حي الزمالك بالقاهرة، وقررت الشرطة المصرية تسليم جثمانه بعد انتهاء التحقيقات.
كشفت تحقيقات الأمن المصري عن عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة الشاب، حيث أن أقوال وشهادة صديق المتوفى خلال التحقيقات أفادت أنهما كانا يقفان على شرفة الغرفة، وأرادا أن يلتقطا «سيلفي» إلا أن المتوفى اختل توازنه فسقط من الشرفة.
وقال «نجيب عاصم يماني» جد الشاب لأمه، إن «بكر» نجل ابنته «رانية» يبلغ من العمر 22 عاما، وكان يدرس في السنة الثانية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وقد تقرر الصلاة على الفقيد بمسجد الجفالي عقب صلاة الفجر ودفنه بمقابر أمنا حواء بجدة.وفق “صدى”.
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