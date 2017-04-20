أقدم مقيم يمني على قتل آخر مصري مساء اليوم (الخميس) بطعنه، إثر خلاف بينهما بأحد شوارع محافظة خميس مشيط.
وباشرت الجهات الأمنية الحادثة التي وقعت بسبب خلاف حدث بين الجاني والمجني عليه أثناء قيادتهما مركبتيهما في أحد الطرق، وتطور الأمر حتى قام المقيم اليمني بطعن المصري، فلقي حتفه في الحال.
ووفقاً لـ “سبق” فإن الأجهزة الأمنية قامت بضبط الجاني اليمني، وتحفظت على أداة القتل “السكين”، ومن ثم اتخذت الإجراءات الرسمية حيال الواقعة وأحالت المتهم لجهات الاختصاص.
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