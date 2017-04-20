قامت قوة الطوارئ الخاصة بحائل باستعراض قوتها ومهاراتها القتالية، وذلك خلال زيارة قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد الحربي للمنطقة.
وذكر قائد القوة بحائل المقدم مفرح الحربي أن العرض شهد استعراضات هوائية تسمى “الهرولة الخاصة”، تطبق لأول مرة في المملكة، إلى جانب مهارات الرماية والقتال بالأيدي والتكتيك والاقتحام.
وأضاف أن العرض شمل تطبيق بعض التدريبات والفرضيات المتطورة الخاصة بحفظ النظام ومكافحة الشغب، والتي تظهر ما وصلت إليه القوة من تدريب عالٍ ومهارة.
وفق “أخبار 24”.
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