شهد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر خلال زيارته أمس “الأربعاء” لقيادة قوات الأمن الخاصة بعض التدريبات والعروض لمنسوبي القوات الخاصة التي أظهرت مدى جاهزيتهم في مواجهة التهديدات الإرهابية.
واطلع أمير الرياض على فرضيات اقتحامية لرجال القوات الخاصة وعمليات نوعية ومواجهات مباشرة ونزول مظلي وعمليات حماية الشخصيات المهمة.
وشارك الأمير فيصل بن بندر في استعراض بعض الأساليب التي من الممكن أن يستخدمها الإرهابيون في تفخيخ الأشخاص أو الهدايا وغيرها، حيث قص شريطا مرتبطاً بعبوة ناسفة، ومازح مرافقيه حين طلب منهم المشاركة في تفجير بقية العبوات، كما شاهد عملية تفجير باستخدام سيف هدية.
وفي ختام العرض وجه الأمير فيصل بن بندر كلمة لرجال القوات الخاصة قال فيها “احفظوا دينكم وأمانتكم التي أؤتمنتم عليها ونحن معكم أذرع في خدمة الدين ثم المليك والوطن”.
وفق “أخبار 24”.
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