توفي طفل رضيع صباح أمس الأربعاء على متن طائرة للخطوط السعودية كانت في طريقها من الرياض إلى القريات، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وقال عدد من الركاب إن الطفل أصيب بوعكة صحية قبل نصف ساعة من هبوط الطائرة بمطار القريات، وقام أحد الأطباء كان على متن الطائرة بمساعدة أحد المضيفين بإجراء عملية إنعاش رئوي للطفل غير أن محاولاتهم لم تنجح، وتوفي الطفل قبل هبوط الطائرة.
وأبانوا أنه تم إبلاغ السلطات بمطار القريات بالحالة قبل وصول الطائرة للمطار، حيث وصلت فرق الإسعاف التي قامت بنقل جثمان الطفل للمستشفى.وفق “أخبار 24”.
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