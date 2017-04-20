جمع حارس الفريق الاول لكرة القدم للنصر الدولي وليد عبدالله نجوم اندية الرياض النصر والهلال والشباب في احتفاليته التي استضافها في منزله بمناسبة فوزه بتصويت جماهير النصر لأفضل لاعب في الجولة الماضية من دوري جميل أمام التعاون.
وجمع وليد على طاولة العشاء زملاءه اللاعبين سلمان الفرج وعبدالله الزوري وسعود كريري وعبدالعزيز الدوسري وفيصل دوريش ويحيى الشهري وأحمد عكاش في صورة تعكس الحال الحقيقي لنجوم كرة القدم السعودية بعيدا عن التعصب.
وجسدت الصور العلاقات الأخوية والصداقة التي تجمع بين اللاعبين بغض النظر عن انتماءاتهم، حيث أظهرت الصور والمقاطع التي نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي « السناب شات « أن مايحدث في المستطيل هو مجرد منافسة كروية لا أكثر.
ويعد وليد أحد أكثر اللاعبين النصراويين متابعة بفضل تغطياته، كما أنه أضفى الكثير من المتعة والأنس إلى جانب القيمة الفنية له، وكان آخر المواقف الطريفة له حين التقط فيديو مع مدرب حراس النصر فهمي عبدالغني وقال « أشكر هذا الرجل لأنه استطاع إعادة توهجي « حينها تدخل السهلاوي وقال بالعامية ضاحكاً «أشكره لأنه خلاك حارس».وفق “النادى”.
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