تغادر البعثة الهلالية إلى العاصمة العمانية مسقط مساء السبت القادم، وذلك تأهبا للقاء بيروزي يوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوية. وسيختتم الفريق تحضيراته يوم الأحد على ملعب اللقاء.
يذكر أن الفريق الهلالي يتصدر مجموعته الآسيوية بثماني نقاط، وفوزه على بيروزي الإيراني سيعلن به تأهله رسميا إلى دور الـ16.
من جانب آخر، وتقديرا من إدارة نادي الهلال لجماهيرها في سلطنة عمان، قررت فتح المدرجات بالمجان. وقدمت الجماهير الزرقاء بسلطنة عمان شكرها وتقديرها للإدارة الهلالية على هذه البادرة غير المستغربة. وأكدت بأنها ستحضر بكثافة وستقف مع الفريق في هذه المباراة المهمة.وفق “عكاظ”.
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