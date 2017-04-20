وصف لاعب وسط النصر السابق ابراهيم العيسى التفريط بالمدافع عمر هوساوي بالخطأ الكارثي وقال: “بيع عقد هوساوي خطأ كبير، ومن المستحيل ان تفكر الادارة ببيع عقده لانه افضل قلب دفاع سعودي في الفترة الأخيرة، وغيابه عن النصر سوف يسبب فراغاً كبيراً في خط الدفاع كونه يصعب تعويضه”.
واعتبر نية الادارة النصراوية بإجراء المخالصة النهائية مع المهاجم نايف هزازي والحارس عبدالله العنزي بالقرار المقبول، وأضاف: “المستوى الفني لهزازي والعنزي متوسط، ويتقاضيان مبالغ كبيرة وسيساهم التخلص من عقديهما بتوفير قرابة 14 مليون ريال سنوياً، بالاضافة الى التخلص من مشاكلهما مع الادارة ومساهمتهما ببعض الفوضى في النادي”.
وأكد ان لاعب خط الوسط أحمد الفريدي يتمتع بموهبة كروية نادرة في الملاعب السعودية، وقال لـ “الرياض”: “التفريط بالفريدي خسارة فنية على النادي، ولكن اذا كانت رغبة اللاعب في الحصول على المخالصة، اتمنى بيع عقده والاستفادة من المبلغ للنادي”.
وفيما يتعلق بمستقبل قائد الفريق حسين عبدالغني، أضاف: “لابد من اجراء مخالصة نهائية مع عبدالغني لتقدمه في العمر، بالاضافة الى عدم قدرته على العطاء في الشق الدفاعي”.
وكشف ان هدف النصر في الثلاث مباريات المقبلة هي، المحفاظة على المركز الثاني في سلم ترتيب “دوري جميل” من اجل المشاركة في دوري ابطال اسيا، ومن الأهداف المتبقية في الموسم الحالي هو تحقيق الفوز على الهلال بحكم انها مباراة “ديربي” وبطل الدوري للموسم الحالي.
واختتم حديثه مؤكدا ان مستقبل النصر يبشر بالخير، وقال: “مهما كانت الادارة المقبلة، فأدوات النجاح متوفرة لوجود نجوم في الفريق الاول والعديد من المواهب بالفئات السنية، بشرط تصحيح الاخطاء التي حدثت في المواسم الماضية، واهمها التعاقد مع مدرب قوي ومدير كرة رياضي يتمتع بشخصية قيادية تطبق النظام على الكل بلا استثناء”.
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