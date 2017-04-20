حددت إدارة النصر مبلغ 10 ملايين ريال مقابل التنازل عن المهاجم نايف هزازي، بعد العرض الذي تلقته من إحدى الشخصيات الاتحادية، والتي تسعى لاستعادة خدمات المهاجم هزازي الذي لا يبدو انه في وفاق مع إدارة ناديه، بعد الاحداث المتوالية التي تسببت في حرمان اللاعب من المشاركة مع الفريق الأول، والتي كان آخرها تصريحه بعد مواجهة الهلال في كأس الملك وغيابه عن التدريبات بعد تلك المباراة لأكثر من خمسة أيام، وتم تطبيق لائحة الاحتراف المحلية عليه.
ويتبقى في عقد هزازي 14 شهراً بعد ان وقع لمصلحة النصر في 22 من يونيو 2015 مقابل أكثر من 50 مليون ريال، وتكفل العضو الداعم بتقديم 27 مليون ريال ثمن شراء عقده من الشباب.
من جانب آخر، ردت إدارة النصر على خطاب غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الشكوى التي تقدم بها لاعب الفريق أحمد الفريدي الأسبوع الماضي، والتي يطالب من خلالها بحقوقه المتأخرة على النادي والتي تقدر بـ 8 ملايين ريال، وأكدت الإدارة النصراوية في اعتراضها ان المبلغ المستحق للفريدي اقل بكثير عما طالب به في شكواه، مطالبة اللاعب ووكيل اعماله بتحديد المبلغ الصحيح المستحق خلال الفترة الماضية.
وعلى الصعيد الفني، اختتم الفريق تحضيراته لمواجهة الباطن غداً الجمعة بعد ان أدى الفريق تدريبه قبل الأخير، والذي اشتمل على مناورة على كامل الملعب، وشهد مشاركة سامي النجعي في القائمة الأساسية كبديل للكرواتي توماسوف، إضافة الى تواجد شايع شراحيلي في مركز المحور الى جانب إبراهيم غالب لتعويض غياب اللاعب فيكتور ايالا الموقوف بالبطاقات الثلاث.وفق “اليوم”.
وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كارتيرون مع اللاعبين تلا ذلك جرى حول الملعب وتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة قسم بعدها المدرب الفريق لثلاث مجموعات المجموعة الأولى والثانية تلعب مناورة على نصف الملعب في حين تطبق المجموعة الثالثة جوانب تكتيكية وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها وشارك في التدريب أربعة من لاعبي فريق درجة الشباب هم ( سعد المانع وفارس العقيل ومشاري الشمراني وشايع الدوسري ) ولاعبان من الأولمبي هما عبدالرحمن الظفيري وسليمان السعيد .
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