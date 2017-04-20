طرحت تذاكر لقاء فريق أصدقاء محمد نور ونجوم العالم، الذي حدد له تاريخ 11 مايو/ آيار المقبل بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عبر موقع مكاني المتخصص في بيع التذاكر للمباريات الكبيرة.
وتم تحديد فئات تذاكر الدخول للمباراة، على أن تكون التذكرة للدرجة الموحدة بمبلغ 40 ريالا، والتذكرة الفضية بمبلغ 300 ريال، والذهبية بـ 500 ريال.
من جهته، قال محمد نور إنه حرص على أن تكون أسعار التذاكر بأقل من السعر بالمباريات في الدوري، وسيكون الزي باللونين الأصفر والأسود.
وأكد نور جاهزيته للمباراة وقال “من الآن أنا جاهز فنيا، ولم انقطع عن التدريب والمباريات للمشاركة في لقاء نجوم العالم”.وفق “كوورة”.
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