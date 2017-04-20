أبلغت مصادر أمس أن اجتماعا طارئا سيعقده مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد المقبل، وذلك لتمرير قرارات قضيتي عوض خميس ومحمد العويس التي تأخر الاتحاد في البت فيها لأكثر من شهرين متتاليين.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع سيكون مختصا فقط لمناقشة ما توصل إليه المسؤولون في إدارة الاحتراف مع أخذ رأي أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم البت فيها، سيما وأن هناك آراء في مجلس الإدارة بضرورة تحملهم مسؤولية القرارات، وأن إدارة الاحتراف لم تلق أي اعتماد حاليا؛ إذ يعمل فيها طارق التويجري والسكرتير محمد
الحميدي.
وسيكون اجتماع الخميس المقبل عاديا بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التكلفة الإجمالية لتجربة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR الذي سيستعين بها اتحاد كرة القدم السعودي في إلى أن التجربة بلغت تكلفتها لنصف مليون دولار لكل موسم في عدد من الدوريات العالمية التي استعانت بها المباريات تصل لمليوني ریال في الموسم الواحد، مشيراً أمثال الدوري الإنجليزي والأسترالي وهي أحدث أنواع التقنيات العالمية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة في مباريات كرة القدم.
إلى أنهم سيجتمعون في الأيام المقبلة مع عدد من الشركات مالكة التقنية من وكان عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي أعلن في وقت سابق بدء تنفيذ التجربة، مشيراً أجل توقيع عقد مع إحداها للاستعانة بالتجربة الجديدة العالمية، وستكون المملكة من أولى دول القارة التي تستعين بالتجربة المنفردة في كرة القدم في كامل مباريات الدوري ومسابقات الكأس لفرقها المحترفة بدءا من الموسم بعد المقبل.
ورغم أن التجربة لم تعتمد حتى الآن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA فإن دوريات متعددة استعانت بالتجربة وأيضا استخدمتها في كأس القارات الأخيرة، والأهداف الرئيسية من الاستعانة بالتجربة من أجل صحة الأهداف ولقطات التسلل ولمس الكرة باليد والحالات الجدلية وتجاوز الكرة لخط المرمى وخط التماس والأخطاء داخل منطقة الجزاء وحالات الطرد.
وستسهم التقنية وفق خبراء في توفير مصاريف الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري السعودي والذي بلغ قيمة الطاقم الواحد قرابة 125 ألف ریال في كل مباراة مع إتاحة الاستعانة بثمانية طواقم في منافسات الموسم الحالي لكل فريق، وقد اتفق اتحاد كرة القدم مع شركة العين الطبية لتكون بذلك شريكا استثماريا جديدا لاتحاد القدم فيما يخص الشؤون التحكيمية.
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