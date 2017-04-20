كشف حساب “عاطلون بشهادات عليا” على “تويتر”، أن عدد حملة الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل المسجلين في برنامج جدارة يصل لنحو 20 ألف مواطن ومواطنة.
فيما ذكرت إحصائية صادرة من وزراة الخدمة المدنية أن 14422 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية غير سعوديين، بينهم نحو 8248 في درجة أستاذ مساعد، و2088 في درجة محاضر.
وبينت الإحصائية، أن عدد السعوديين حاملي الماجستير يصل إلى 19439 بينهم 8458 من الرجال و7981 من النساء، وأن عدد الذين تقدموا العام الماضي لطلب وظائف بلغ 301 بينهم 210 مواطنين و91 مواطنة.
وكان حملة الدكتوراه والماجستير العاطلون عن العمل قد سلموا على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي انعقد مؤخراً وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ملفاً متكاملاً لمشكلتهم ومعاناتهم، والذي وعد بمعالجة المشكلة.وفق “أخبار 24”.
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