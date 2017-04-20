اتهم مواطن معلمة ابتدائية في حائل بحرمان ابنته المصابة بمرض السكري من درجات تقييم إحدى المواد وذلك بسبب خروجها من الفصل أثناء التقويم لقياس السكر.
وقال المواطن ويدعى غالب السلمي في تغريده بحسابه بموقع “تويتر” إن ابنته “شهد” اضطرت للخروج من الفصل فقط لقياس السكر ولكن المعلمة لم تقدر ظرفها، فحرمتها من درجاتها.
ونشر الأب مع التغريدة صورة للصفحة التي علقت خلالها المعلمة على كتاب ابنته، مطالباً بتقديم معاملة خاصة للطلاب المرضى بالسكر، وقد تفاعل عدد من المغردين مع قضية الطالبة “شهد”، معبرين عن تعاطفهم معها واستيائهم من تصرف المعلمة.وفق “أخبار 24”.
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