كشف مصدر مسؤول عن صدور توجيهات من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بالقبض على الشباب الذين قاموا بإثارة الفوضى خلال حفل افتتاح مهرجان “أبها عاصمة السياحة العربية”.
وقال المصدر إن الأمير وجه بإجراء تحقيقات عاجلة في الواقعة، إلى جانب التحقيق مع من يتم القبض عليهم مبيناً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في الأحداث، منعاً لتكرارها.
وكانت مقاطع فيديو تم تداولها أظهرت تجمهر أعداد كبيرة من الشباب في الشوارع المحيطة بموقع المهرجان، وقيامهم بأعمال فوضى وتخريب، والعبث بطفايات الحريق، وتضييق بعضهم على سائقي السيارات التي تسير في الشوارع القريبة من مكان الاحتفالات الأمر الذي أثار استياء الحاضرين.وفق “أخبار 24”.
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