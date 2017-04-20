أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص، اليوم الخميس، قراراً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) على السعوديين والسعوديات.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.
وكان وزير العمل قد أصدر مؤخرا قراراً بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة على السعوديين والسعوديات فقط وذلك في منطقة القصيم اعتباراً من 1 المحرم 1439 هـ.وفق “أخبار 24”.
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