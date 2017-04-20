نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس في منطقة الجوف حكم القتل قصاصاً بحق مواطن، أدين بقتل آخر بعد أن ضربه بماسورة حديدية على رأسه.
وذكر بيان صادر من الوزارة اليوم، أن المواطن سعود بن خلف بن بركة العنزي كان قد ألقي القبض عليه بتهمة قتل المواطن عبدالله بن سالم بن حمد الشمري، بضربه بماسورة حديدية على رأسه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب الجرم المذكور.
وبعد إحالة المتهم إلى المحكمة صدر بحقه حكم بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم كلٌ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وكان تنفيذ الحكم قد أجل حتى بلوغ بعض الورثة سن الرشد واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني، وبعد بلوغهم سن الرشد صدر صك بثبوت مطالبة جميع الورثة بتنفيذ القصاص.
وصدر أمر سامٍ بتنفيذ ما أصدر بحق الجاني المذكور شرعاً، فنفذ بحقه حكم القتل قصاصاً اليوم الخميس بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج