” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ”
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة/
سعد بن عبدالله السعد
احد ابرز موظفي بنك الرياض المميزين
اخوانه
(ابراهيم/ رعد/ محمد/ احمد)
أثر مرض ألم به منذ فتره طويله
سيصلى عليه اليوم الخميس بعد صلاة العصر بجامع الملك عبدالعزيز
الدفن بالثليماء
العزاء بمنزله حى المنتزه خلف مستوصف التعاون(١)
https://maps.google.com/?q=24.160301,47.314507
داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وموتى المسلمين
التعليقات 1
بحر العطاء
20/04/2017 في 1:39 م[3] رابط التعليق
إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم ورزقكم الصبر وأجزل لكم الأجر.
(0)
(1)