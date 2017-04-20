اختارت وزارة الشؤون البلدية والقروية 5 مدن من بين 17 مدينة لتنفيذ مبادرتها لتطبيق مفاهيم “المدن الذكية”، وهي الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، والأحساء.
وكانت الوزارة قد أعدت دراسة لتنفيذ مبادرتها لتطبيق مفاهيم المدن الذكية في المملكة، شملت 17 مدينة يشكل عدد سكانها 72% من إجمالي سكان المملكة.
وتتضمن مبادرة المدن الذكية تطبيق 5 مبادرات وهي “المواقف الذكية، الإضاءة الذكية، المخلفات الصلبة، الكاميرات الذكية، وأجهزة قياس التلوث البيئي”.
وبحسب الوزارة، فإن عام 2018 سيشهد تحويل مدينتين لمدن ذكية واستكمال تحول بقية المدن الـ5 بحلول عام 2020، فيما ستنفذ المبادرة بالتعاون مع شركات عالمية، في حين ينفذ نموذج تجريبي في الرياض، في المنطقة التجارية الواقعة بين شارع الملك فهد غرباً وشارع العليا شرقاً، وشارع العروبة شمالاً وشارع موسى بن النصير جنوباً.وفق “أخبار 24”.
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