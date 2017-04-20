قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الشورى سيصوت خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على طلب إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الحياة”، أن طلب إبراز صورة المرأة يأتي ليتناسب مع دورها كشريك أساسي في التنمية المجتمعية.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة التعليمية في المجلس في توصياتها التي سيصوت عليها الأعضاء بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات، وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم وحاجة الوزارة.
كما طالبت اللجنة بإيجاد حلول علمية مرهونة بخطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاج إليها الوزارة، واستيعاب المتقدمين لوظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاج إليها.
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