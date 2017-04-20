التزم طيار سعودي بقواعد الاشتباك التي أقرها التحالف العربي في استهدافه للميليشيات الحوثية باليمن، بعد أن قدّم الرحمة والإنسانية على تحقيق مكسب عسكري كبير باستهداف أخطر قيادي ميداني للانقلابيين وهو عبد الله عيضة الرزامي.
وقال مصدر مطلع لصحيفة “الوطن”، إن قائد إحدى المقاتلات السعودية امتنع عن قصف موقع يتحصن به القائد المتمرد عبدالله الرزامي، بعد أن تم رصده أثناء خروجه من الموقع وهو يحمل حفيده الرضيع بين يديه، حيث لم يتردد الطيار في اتخاذ قرار بعدم قصفه لسبب إنساني، وعاد بطائرته إلى قاعدتها العسكرية.
وأعربت القيادات العسكرية للتحالف عن إشادتها بالطيار والتزامه بالقواعد، مؤكدة أن تصرفه قاعدة ثابتة تسير عليها قوات التحالف التي لا تتعمد أبدا الإضرار بالأبرياء، رغم استهداف الحوثيين للمدنيين في القرى الحدودية للمملكة.
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