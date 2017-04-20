أثار إيميليانو دياز نجل ومساعد رامون دياز مدرب الفريق الأول بنادي الهلال،إعجاب جماهير الزعيم ،بتغريدة مميزة وقوية بخصوص مباراة الغد المرتقبة ضد الشباب ،في الجولة الرابعة والعشرين من دوري جميل للمحترفين.
ويحتاج فريق الهلال نقطتين فقط من مبارياته المتبقية لحصد لقب دوري جميل للمحترفين بشكل رسمي هذا الموسم ،وإسعاد جماهيره الكبيرة باللقب الغائب عن خزائن الزعيم منذ عام 2012.
وقال إيميليانو دياز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) قبيل مواجهة الغد المرتقبة أمام الشباب .. موجها تغريدته للشقردية : ” نحتاجكم .. لنجعل من يوم غدٍ يوماً عظيماً… الأفضل في آسيا “.
أرفق صور رائعة لجماهير نادي الهلال الكبيرة المعروفة بدعمها ومساندتها القوية لفريقهم في كل الأوقات وبأي مكان ،وسط صدى واسع وكبير من قبل الهلاليين الذين أكدوا حضورهم ومساندتهم للفريقين وثقتهم في حسم كتيبة الزعيم للقب أمام جاره الشبابي.وفق “النادى”.
تفاعلت جماهير الهلال مع تغريدة نجم وسط فريق الهلال ،المحترف الأوروجوياني نيكولاس ميليسي التي أبرزها عبر حسابه الشخصي على تويتر ،وأكد فيها ثقته بحصد لقب الدوري من بوابة الشباب عن طريق الشعارات التي أرفقها.
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