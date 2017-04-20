طالب المحترف البرازيلي مارسيلو تفاريس مدافع فريق الهلال السابق، الجماهير الزرقاء بالدعم والمؤازرة في مباراة الشباب الحاسمة، الخميس في الجولة الـ24 من دوري جميل، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وكان تفاريس قد دافع عن شعار الهلال لـ4 أعوام كانت بين 2004-2008 محققاً فيها 5 بطولات، فيما ارتدى بعدها قميص الشباب لموسمين 2010-2012 جنى فيها بطولتين، تخللتها تجربة احترافية في الملاعب القطرية والبرازيلية.
وقال تفاريس في تصريح خاص لـ”عين اليوم”:” سأتواجد غداً لدعم النادي من ملعب الملك فهد الدولي، بعد حضور آخر مران للمباراة، وسعدت جداً بالحفاوة التي وجدتها من الهلاليين، من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، والجماهير الذين التقيت بهم منذ وصولي إلى الرياض”.
وأكد المدافع البرازيلي أنه استرجع ذكرياته القديمة مع فريقه بمجرد دخوله للنادي، واعتبر أن زيارته هذه لن تكون الاخيرة؛ لما يحمله من الحب لهذا النادي.
ويعتبر الهلال واحداً من أكثر الاندية السعودية التي تجد دعماً من نجومها المحترفيين السابقيين وكان من أبرزهم السويدي ويليهامسون، والمدرب البلجيكي إيريك غيريتس.
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