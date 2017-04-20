كشف مقيم إيطالي يعمل مديراً لمطعم بأحد الفنادق بالرياض عن حبه لنادي الهلال وسبب اختياره له تحديداً لتشجيعه، مبيناً أنه يحرص على حضور مبارياته وتدريباته، كما عبّر عن عشقه للأكلات السعودية.
وأوضح المقيم الإيطالي في تقرير بثته “العربية”، أنه قدم إلى المملكة قبل 3 سنوات وشغوف بكرة القدم، وحينما بحث عن نادٍ ليتابعه نصحه أصدقاؤه بتشجيع نادي الهلال الذي يرتدي نفس ألوان فريقه المفضل لاتسيو الإيطالي.
وأضاف أنه يحب ارتداء الزي السعودي ويحرص على حضور مباريات نادي الهلال، وحضر حتى الآن أكثر من 20 مباراة له، ويحاول دائماً أن تكون إجازته الأسبوعية في الأيام التي تقام فيها مباريات الهلال، كما يحاول التوفيق بين عمله في المطعم ومتابعة المباريات.
وبيّن أنه يحب أكل الكبسة بكل أنواعها بلحم الحاشي والدجاج والسمك، وأكل العريكة والكليجة، معرباً عن سعادته بوجوده في الرياض، مضيفاً أنه يحب من لاعبي الهلال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وسالم الدوسري.
وفق “أخبار 24”.
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