استجابت إدارة نادي النصر، لمطالبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ومنحته راتب شهر برفقة الجهاز الفني، وتزامن ذلك أثناء تدريبات الفريق الفريق الأصفر لمواجهة الباطن الجمعة في الجولة الـ24 من دوري جميل.
وعلى صعيد آخر واصل الفريق النصراوي تدريباته على الملعب الرئيسي بالنادي؛ بعد أن كان مقرراً أن يخوض الفريق المران الاخير على ملعب “الإنجيلة” للفئات العمرية بالنادي حتى يعتاد اللاعبين على أرضية ملعب الباطن.
وتغيب عن التمارين قائد الفريق النصراوي الكابتن حسين عبدالغني وذلك بعد أن منح يومين إجازة بسبب ظروفه الخاصة، فيما واصل المحترف البرازيلي برونو اوفيني تأهيلية وتواجد في العيادة الطبية بالنادي.وفق “عين اليوم”.
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